Пентагон заперечив можливість виведення військ США з Південної Кореї
Пентагон спростував повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї.
Джерело: The Hill, речник Пентагона Шон Парнелл у мережі Х
Деталі: Парнелл заявив, що "повідомлення про те, що Міністерство оборони скоротить кількість американських військ у Республіці Корея (Південній Кореї), не відповідають дійсності".
Пряма мова Парнелла: "Будь-хто, хто висвітлював діяльність Пентагона, знає, що ми завжди переглядаємо розміщення військ.
Тим не менш, США залишаються цілком відданими Південній Кореї. Наш союз – непохитний".
Деталі: Сеул і Вашингтон минулого року домовилися про п'ятирічний план розподілу витрат на оборону, але Трамп висловлював невдоволення, переконуючи, що Південна Корея повинна витрачати більше на розміщення американських військ.
Він також припустив, що питання вартості військової присутності США може бути підняте в рамках поточних торговельних переговорів з Південною Кореєю.
Пряма мова Трампа в Білому домі 9 квітня: "Ми платимо за американських військових у Європі і не маємо суттєвого відшкодування. З Південною Кореєю те саме".
Що передувало: ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї та їх переміщення до інших місць в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Гуам.