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Пентагон заперечив можливість виведення військ США з Південної Кореї

Ольга Глущенко Субота, 24 травня 2025, 04:40
Пентагон заперечив можливість виведення військ США з Південної Кореї
фото: Getty Images

Пентагон спростував повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї.

Джерело: The Hill, речник Пентагона Шон Парнелл у мережі Х

Деталі: Парнелл заявив, що "повідомлення про те, що Міністерство оборони скоротить кількість американських військ у Республіці Корея (Південній Кореї), не відповідають дійсності".

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Пряма мова Парнелла: "Будь-хто, хто висвітлював діяльність Пентагона, знає, що ми завжди переглядаємо розміщення військ.

Тим не менш, США залишаються цілком відданими Південній Кореї. Наш союз – непохитний".

Деталі: Сеул і Вашингтон минулого року домовилися про п'ятирічний план розподілу витрат на оборону, але Трамп висловлював невдоволення, переконуючи, що Південна Корея повинна витрачати більше на розміщення американських військ.

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Він також припустив, що питання вартості військової присутності США може бути підняте в рамках поточних торговельних переговорів з Південною Кореєю.

Пряма мова Трампа в Білому домі 9 квітня: "Ми платимо за американських військових у Європі і не маємо суттєвого відшкодування. З Південною Кореєю те саме".

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї та їх переміщення до інших місць в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Гуам.

СШАПівденна Кореяармія
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