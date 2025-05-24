Пентагон опроверг возможность вывода войск США из Южной Кореи

Пентагон опроверг сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выведения нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи.

Источник: The Hill, представитель Пентагона Шон Парнелл в сети Х

Детали: Парнелл заявил, что "сообщения о том, что Министерство обороны сократит количество американских войск в Республике Корея (Южная Корея), не соответствуют действительности".

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Прямая речь Парнелла: "Любой кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда пересматриваем размещение войск."

Тем не менее, США остаются полностью преданными Южной Корее. Наш союз – непоколебимый".

Детали: Сеул и Вашингтон в прошлом году договорились о пятилетнем плане распределения расходов на оборону, но Трамп выражал недовольство, убеждая, что Южная Корея должна тратить больше на размещение американских войск.

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Он также предположил, что вопрос стоимости военного присутствия США может быть поднят в рамках текущих торговых переговоров с Южной Кореей.

Прямая речь Трампа в Белом доме 9 апреля: "Мы платим за американских военных в Европе и не имеем существенного возмещения. С Южной Кореей тоже".

Что предшествовало: СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи и их перемещения в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам.