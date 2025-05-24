Пентагон опроверг возможность вывода войск США из Южной Кореи
Пентагон опроверг сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выведения нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи.
Источник: The Hill, представитель Пентагона Шон Парнелл в сети Х
Детали: Парнелл заявил, что "сообщения о том, что Министерство обороны сократит количество американских войск в Республике Корея (Южная Корея), не соответствуют действительности".
Прямая речь Парнелла: "Любой кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда пересматриваем размещение войск."
Тем не менее, США остаются полностью преданными Южной Корее. Наш союз – непоколебимый".
Детали: Сеул и Вашингтон в прошлом году договорились о пятилетнем плане распределения расходов на оборону, но Трамп выражал недовольство, убеждая, что Южная Корея должна тратить больше на размещение американских войск.
Он также предположил, что вопрос стоимости военного присутствия США может быть поднят в рамках текущих торговых переговоров с Южной Кореей.
Прямая речь Трампа в Белом доме 9 апреля: "Мы платим за американских военных в Европе и не имеем существенного возмещения. С Южной Кореей тоже".
Что предшествовало: СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи и их перемещения в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам.