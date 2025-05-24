Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон опроверг возможность вывода войск США из Южной Кореи

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 мая 2025, 04:40
Пентагон опроверг возможность вывода войск США из Южной Кореи
фото: Getty Images

Пентагон опроверг сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выведения нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи.

Источник: The Hill, представитель Пентагона Шон Парнелл в сети Х

Детали: Парнелл заявил, что "сообщения о том, что Министерство обороны сократит количество американских войск в Республике Корея (Южная Корея), не соответствуют действительности".

Реклама:

Прямая речь Парнелла: "Любой кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда пересматриваем размещение войск."

Тем не менее, США остаются полностью преданными Южной Корее. Наш союз – непоколебимый".

Детали: Сеул и Вашингтон в прошлом году договорились о пятилетнем плане распределения расходов на оборону, но Трамп выражал недовольство, убеждая, что Южная Корея должна тратить больше на размещение американских войск.

РЕКЛАМА:

Он также предположил, что вопрос стоимости военного присутствия США может быть поднят в рамках текущих торговых переговоров с Южной Кореей.

Прямая речь Трампа в Белом доме 9 апреля: "Мы платим за американских военных в Европе и не имеем существенного возмещения. С Южной Кореей тоже".

Что предшествовало: СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи и их перемещения в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам.

СШАЮжная Кореяармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
Портнов перед убийством был в Украине – УП
"Мама, меня обменяли, я дома!" – появились первые видео с обмена пленных
"Собираются хоронить в воде": ветеран голодает из-за проблем с Национальным военным кладбищем
Все новости...
США
Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки
США и Украина создали совместный инвестиционный фонд: куда пойдут деньги
СМИ: Пентагон может понизить статус офиса по делам Украины
Последние новости
06:20
фотоСМИ опубликовали фото киевской Оболони после массированной атаки
05:38
фотоСпасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
04:40
Пентагон опроверг возможность вывода войск США из Южной Кореи
03:44
Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки
02:30
Россияне ударили по Белополью на Сумщине, ранили мужчину
01:32
Обновлено от 22:54Киев и область атаковали российские БпЛА и баллистика: есть пострадавшие
01:04
В Косово с двадцатой попытки подряд парламент не смог начать работу
00:40
Генштаб: На фронте за сутки 150 боев, больше всего – на Покровском направлении
00:28
видеоВ Одессе раздались взрывы – СМИ
23:53
фотоВойска РФ обстреляли Донецкую область: 3 гражданских погибли, еще 5 ранены
Все новости...
Реклама:
Реклама: