Російський Єльц знову атакують дрони – соцмережі

За повідомленнями пабліків, у російському Єльці Липецької області дрони знову атакують завод "Енергія".

Джерело: ASTRA, SHOT

Деталі: У російських пабліках пишуть, що нібито ЗСУ другу ніч поспіль намагаються масово атакувати безпілотниками місто Єлець у Липецькій області.

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Декілька дронів нібито вже збиті над промзоною міста.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени.

Також жителі Єльця повідомляють, що знову атакований завод "Енергія" – виробник акумуляторів та батарей і постачальник МО РФ.

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Що передувало: За повідомленнями, в російському місті Єльц у ніч проти 23 травня безпілотники атакували завод акумуляторів, виникли пожежі.