Російський Єльц знову атакують дрони – соцмережі
Субота, 24 травня 2025, 06:56
За повідомленнями пабліків, у російському Єльці Липецької області дрони знову атакують завод "Енергія".
Деталі: У російських пабліках пишуть, що нібито ЗСУ другу ніч поспіль намагаються масово атакувати безпілотниками місто Єлець у Липецькій області.
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Декілька дронів нібито вже збиті над промзоною міста.
Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени.
Також жителі Єльця повідомляють, що знову атакований завод "Енергія" – виробник акумуляторів та батарей і постачальник МО РФ.
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Що передувало: За повідомленнями, в російському місті Єльц у ніч проти 23 травня безпілотники атакували завод акумуляторів, виникли пожежі.