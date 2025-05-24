Российский Ельц снова атакуют дроны – соцсети
Суббота, 24 мая 2025, 06:56
По сообщениям пабликов, в российском Ельце Липецкой области дроны снова атакуют завод "Энергия".
Детали: В российских пабликах пишут, что ВСУ вторую ночь подряд пытаются массово атаковать беспилотниками город Елец в Липецкой области.
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Несколько дронов якобы уже сбиты над промзоной города.
Местные жители сообщают о громких взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены.
Также жители Ельца сообщают, что вновь атакованный завод "Энергия" – производитель аккумуляторов и батарей и поставщик МО РФ.
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Что предшествовало: По сообщениям, в российском городе Ельц в ночь на 23 мая беспилотники атаковали завод аккумуляторов, возникли пожары.