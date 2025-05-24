Росіяни за добу завдали понад 400 ударів по Запорізькій області

За минулу добу росіяни завдали 403 удари по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждали двоє людей.

Джерело: керівник ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: За даними Федорова, двоє осіб постраждали під час ворожої атаки в Пологівському районі.

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Також керівник ОВА повідомив, що ворог здійснив 4 авіаційні удари по Щербаках, Малинівці та Малій Токмачці.

243 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Новопавлівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове та Новодарівку.

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151 артилерійський удар росіяни завдали по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Рівнопілля.

Пряма мова Федорова: "Надійшло 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та підприємства".