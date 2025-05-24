Россияне за сутки нанесли более 400 ударов по Запорожской области
За минувшие сутки россияне нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области, пострадали два человека.
Источник: руководитель ОВА Запорожской области Иван Федоров
Детали: По данным Федорова, два человека пострадали во время вражеской атаки в Пологовском районе.
Также руководитель ОВА сообщил, что враг совершил 4 авиационных удара по Щербакам, Малиновке и Малой Токмачке.
243 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку и Новопавловку.
5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково и Новодаровку.
151 артиллерийский удар россияне нанесли по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Новодаровки и Ровнополья.
Прямая речь Федорова: "Поступило 11 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и предприятиях".