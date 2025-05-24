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Россияне за сутки нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 мая 2025, 07:40
Россияне за сутки нанесли более 400 ударов по Запорожской области
фото: ЗОВА

За минувшие сутки россияне нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области, пострадали два человека.

Источник: руководитель ОВА Запорожской области Иван Федоров

Детали: По данным Федорова, два человека пострадали во время вражеской атаки в Пологовском районе.

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Также руководитель ОВА сообщил, что враг совершил 4 авиационных удара по Щербакам, Малиновке и Малой Токмачке.

243 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку и Новопавловку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково и Новодаровку.

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151 артиллерийский удар россияне нанесли по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Новодаровки и Ровнополья.

Прямая речь Федорова: "Поступило 11 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и предприятиях".

Запорожская областьроссийско-украинская война
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