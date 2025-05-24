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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1130 окупантів

Ольга Глущенко Субота, 24 травня 2025, 07:52
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1130 окупантів
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1130 військових, 11 танків і 47 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 10852 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
  • артилерійських систем – 28201 (+36) од,
  • РСЗВ – 1395 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 1169 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од.

втрати у війніРосіяросійсько-українська війна
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