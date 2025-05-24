Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1130 окупантів

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1130 військових, 11 танків і 47 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:

Реклама: