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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1130 окупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 мая 2025, 07:52
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1130 окупантов
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1130 военных, 11 танков и 47 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 979830 (+1130) человек,
  • танков ‒ 10852 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,
  • артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,
  • РСЗО – 1395 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 1169 (+2) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37177 (+232) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49639 (+232) ед.

потери в войнеРосcияроссийско-украинская война
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