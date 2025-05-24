Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1130 окупантов
Суббота, 24 мая 2025, 07:52
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1130 военных, 11 танков и 47 ББМ.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 979830 (+1130) человек,
- танков ‒ 10852 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,
- артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,
- РСЗО – 1395 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 1169 (+2) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37177 (+232) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49639 (+232) ед.