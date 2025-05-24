Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1130 окупантов

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1130 военных, 11 танков и 47 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:

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