Росія вбила ще 6 цивільних і понад 20 поранила на Донеччині та Херсонщині
Субота, 24 травня 2025, 08:27
У Донецькій та Херсонській областях від російських атак за 23 травня загинули 6 людей, ще 21 поранена.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: Зокрема, росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському і Довгій Балці.
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Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Тим часом на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили спортивний майданчик та гараж.
Через російську агресію в області 2 людини загинули, ще 13 - дістали поранення.
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