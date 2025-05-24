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Росія вбила ще 6 цивільних і понад 20 поранила на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 08:27
Росія вбила ще 6 цивільних і понад 20 поранила на Донеччині та Херсонщині
фото: Донецька ова

У Донецькій та Херсонській областях від російських атак за 23 травня загинули 6 людей, ще 21 поранена.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському і Довгій Балці.

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Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили спортивний майданчик та гараж.

Через російську агресію в області 2 людини загинули, ще 13 -  дістали поранення.

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Донецька областьХерсонська область
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