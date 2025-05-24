Россия убила еще 6 гражданских и более 20 ранила в Донецкой и Херсонской областях

В Донецкой и Херсонской областях от российских атак за 23 мая погибли 6 человек, еще 21 ранен.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Родинском и Долгой Балке.

Реклама:

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Тем временем на Херсонщине российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали спортивную площадку и гараж.

Из-за российской агрессии в области 2 человека погибли, еще 13 - получили ранения.