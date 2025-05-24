Росіяни атакували 14 балістичними ракетами та 250 безпілотниками – ПС

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Військові звітують, що збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнані "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.

Реклама:

Основним напрямком атаки була столиця, але також ракети атакували Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Оновлено: Пізніше у ПС уточнили, що по Києву загалом летіли 9 балістичних ракет – усі 6 зі збитих за ніч знищили над столицею.