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Россия атаковала 14 баллистическими ракетами и 250 беспилотниками – ВС

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 08:58
Россия атаковала 14 баллистическими ракетами и 250 беспилотниками – ВС
комплекс Искандер, фото из википедии

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: Военные отчитываются, что сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.

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Основным направлением атаки была столица, но также ракеты атаковали Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую область.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Обновлено: Позже в ПС уточнили, что по Киеву в целом летели 9 баллистических ракет - все 6 сбитых за ночь уничтожили над столицей.

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беспилотникиракетный ударВоздушные силы ВСУПВО
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