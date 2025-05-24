Дроны атаковали российский химкомбинат "Азот" – росСМИ

Химкомбинат "Азот" в ночь на 24 мая атакован в Новомосковске Тульской области, пишут российские СМИ.

Источник: Astra, "Медуза"

Детали: Сообщается, что на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (НАК АЗОТ) возник пожар в результате атаки беспилотников утром 24 мая.

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Также об этом свидетельствуют кадры с места — на одном из снимков запечатлено задымление в районе предприятия. ASTRA геолоцировала кадры — фото (скриншот с видео) сделано на участке дороги, ведущей от трассы М-4 в Новомосковск, в районе поселка Мошок. Место съемки находится примерно в 4 километрах от завода.

Губернатор области сообщил, что на предприятии, которое атаковал беспилотник, нашли поврежденную емкость с кислотой.

Пробы показали, якобы превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.

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Всего в России за ночь отчитались о почти сотне сбитых беспилотников.

Справка: Как сказано на сайте предприятия, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол".