Дроны атаковали российский химкомбинат "Азот" – росСМИ
Химкомбинат "Азот" в ночь на 24 мая атакован в Новомосковске Тульской области, пишут российские СМИ.
Детали: Сообщается, что на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (НАК АЗОТ) возник пожар в результате атаки беспилотников утром 24 мая.
Также об этом свидетельствуют кадры с места — на одном из снимков запечатлено задымление в районе предприятия. ASTRA геолоцировала кадры — фото (скриншот с видео) сделано на участке дороги, ведущей от трассы М-4 в Новомосковск, в районе поселка Мошок. Место съемки находится примерно в 4 километрах от завода.
Губернатор области сообщил, что на предприятии, которое атаковал беспилотник, нашли поврежденную емкость с кислотой.
Пробы показали, якобы превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.
Всего в России за ночь отчитались о почти сотне сбитых беспилотников.
Справка: Как сказано на сайте предприятия, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.
Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол".