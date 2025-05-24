Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну

Під час телевізійних дебатів кандидатів у президенти Польщі, що відбулися ввечері 23 травня, Україна та ставлення до неї стали однією з найгостріших тем дискусії.

Джерело: PAP, передає "Європейська правда"

Деталі: Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький оцінив, що президент Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Рафал Тшасковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО.

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Обидва кандидати поставили один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду.

Питання міграції та України неодноразово виникали в дискусії. Обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не набуде чинності" через допомогу, яку Польща надала Україні.

Пряма мова Тшасковського: "Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо".

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Деталі: Навроцький звинуватив його у брехні і попросив вказати на конкретний документ. Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року.

Пряма мова Навроцького: "Я не думаю, що в 2015 році в Україні ще була війна".

Деталі: На це Тшасковський відповів, що окупація Криму вже є війною.

Під час блоку про безпеку Тшасковський запитав Навроцького, серед іншого, про те, чи виступає він проти вступу України до НАТО, зазначивши, що він проповідує те ж саме, що і Володимир Путін у цьому питанні.

Пряма мова Навроцького: "Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент (України Володимир – ред.) Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду"".

Деталі: За його оцінкою, "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".

Відповідаючи на питання про відносини з президентом США Дональдом Трампом, Тшасковський зазначив, що ніколи не говорив про нього "поганого слова" і має "сенсаційні відносини з республіканцями".

Пряма мова Тшасковського: "Трамп не з тих, хто любить людей, які приходять, щоб поцілувати його на рингу. Він цінує тих, хто жорсткий і має вплив".

Деталі: Навроцький визнав, що "насправді Трампу подобаються сильні і впливові чоловіки, які говорять голосом свого народу і за свою справу".

Передісторія: