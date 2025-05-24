Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну

Іванна Костіна, Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 16:00
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
PAP/Павел Супернак

Під час телевізійних дебатів кандидатів у президенти Польщі, що відбулися ввечері 23 травня, Україна та ставлення до неї стали однією з найгостріших тем дискусії.

Джерело: PAP, передає "Європейська правда"

Деталі: Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький оцінив, що президент Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Рафал Тшасковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО.

Реклама:

Обидва кандидати поставили один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду.

Питання міграції та України неодноразово виникали в дискусії. Обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не набуде чинності" через допомогу, яку Польща надала Україні.

Пряма мова Тшасковського: "Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо".

РЕКЛАМА:

Деталі: Навроцький звинуватив його у брехні і попросив вказати на конкретний документ. Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року.

Пряма мова Навроцького: "Я не думаю, що в 2015 році в Україні ще була війна".

Деталі: На це Тшасковський відповів, що окупація Криму вже є війною.

Під час блоку про безпеку Тшасковський запитав Навроцького, серед іншого, про те, чи виступає він проти вступу України до НАТО, зазначивши, що він проповідує те ж саме, що і Володимир Путін у цьому питанні.

Пряма мова Навроцького: "Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент (України Володимир – ред.) Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду"".

Деталі: За його оцінкою, "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".

Відповідаючи на питання про відносини з президентом США Дональдом Трампом, Тшасковський зазначив, що ніколи не говорив про нього "поганого слова" і має "сенсаційні відносини з республіканцями".

Пряма мова Тшасковського: "Трамп не з тих, хто любить людей, які приходять, щоб поцілувати його на рингу. Він цінує тих, хто жорсткий і має вплив".

Деталі: Навроцький визнав, що "насправді Трампу подобаються сильні і впливові чоловіки, які говорять голосом свого народу і за свою справу".

Передісторія: 

  • За підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

ПольщаЗеленськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
У Мозамбіку обстріляли російське судно
фото, відеоЩе понад 300 захисників повернули з російського полону
фотоНічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
Росіяни атакували 14 балістичними ракетами та 250 безпілотниками – ПС
Усі новини...
Польща
Польські військові показали частину укріплень на кордоні з Росією
Польща перехоплювала російський бомбардувальник, дії якого "становили загрозу"
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Останні новини
19:00
На Херсонщині вибухнув боєприпас: загинув хлопчик, постраждали ще двоє дітей і троє дорослих
18:48
Борис Джонсон удев'яте став батьком
18:47
ВідеоУ Сумській ОВА спростували захоплення Юнаківки російськими військами
18:28
Норріс з рекордом траси вирвав у Леклера поул Гран-прі Монако у Формулі-1
18:24
В Україні у неділю дощі, грози й град
18:14
У США фахівці виходжують 2-місячне ведмежа, яке покинула матір: для цього вони переодягаються в тварин
18:09
Глава МЗС Британії – про нічну атаку РФ на Україну: Це не дії країни, що прагне миру
18:02
ВідеоВ Ужгороді загинув студент, вистрибнувши із 6-го поверху гуртожитку
17:56
Куп'янськ на 90% зруйнований або пошкоджений, ситуація критична – МВА
17:52
США несподівано розгромили Швецію та стали першими фіналістами чемпіонату світу з хокею
Усі новини...
Реклама:
Реклама: