Президентские дебаты в Польше: кандидаты спорили о Зеленском и Украине

Во время теледебатов кандидатов в президенты Польши, которые прошли вечером 23 мая, Украина и отношение к ней стали одной из самых острых тем дискуссии.

Источник: PAP, передаёт "Європейська правда"

Детали: Поддерживаемый оппозицией кандидат Кароль Навроцкий заявил, что президент Владимир Зеленский плохо относится к Польше, тогда как кандидат от власти Рафал Тшасковский обвинил его в том, что он "говорит языком Владимира Путина" в вопросе вступления Украины в НАТО.

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Оба кандидата задали друг другу по три вопроса в шести тематических блоках: здравоохранение, международная политика, экономика, социальная политика, безопасность и мировоззрение.

Темы миграции и Украины неоднократно всплывали в ходе дискуссии. Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта ЕС: Навроцкий повторил, что в случае избрания президентом он добьётся его одностороннего расторжения, тогда как Тшасковский заявил, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша уже оказала Украине.

Прямая речь Тшасковского: "Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого принимать не будем".

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Детали: Навроцкий обвинил его во лжи и потребовал указать конкретный документ. Тшасковский ответил, что речь идет о постановлении от 2015 года.

Прямая речь Навроцкого: "Я не думаю, что в 2015 году в Украине уже шла война".

Детали: На это Тшасковский ответил, что оккупация Крыма уже является войной.

Во время блока, посвящённого безопасности, Тшасковский спросил Навроцкого, выступает ли он против вступления Украины в НАТО, отметив, что тот "повторяет риторику Путина" по этому вопросу.

Прямая речь Навроцкого: "Я говорю языком поляков. (...) Если президент Украины Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право это сказать. И миллионы поляков сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу же появляется лозунг: "Вы говорите путинскую пропаганду"".

Детали: По его словам, "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создаёт неравные условия конкуренции".

Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Тшасковский отметил, что "никогда не говорил о нём плохого слова" и имеет "сенсационные отношения с республиканцами".

Прямая мова Тшасковского: "Трамп не из тех, кто любит людей, которые приходят целовать его на ринге. Он ценит тех, кто жёсткий и имеет влияние".

Детали: Навроцкий согласился, что "на самом деле Трампу нравятся сильные и влиятельные мужчины, которые говорят голосом своего народа и отстаивают своё дело".

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