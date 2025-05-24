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У Криму масово перейменовують школи на честь окупантів – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 16:12
У Криму масово перейменовують школи на честь окупантів – ЗМІ
фото з сайту окупаційної влади феодосії

В анексованому Криму реалізують масштабний проєкт із перейменування шкіл на честь російських "героїв СВО (так росіяни називають напад на Україну - ред.)" і радянської армії "Ім'я героя - школі".

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на анонімного кримського правозахисника

Деталі: За інформацією правозахисника, вже понад 200 шкіл у Криму отримали нові назви.

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Пряма мова: "Найбільш активно бере участь російська "влада" Сімферополя, Судака, Джанкойського, Кіровського, Роздольненського і Чорноморського районів.

У Сімферополі рішеннями сесії російської міськради перейменували 27 шкіл.

Наприклад, 38-ту школу перейменували на честь "героя СВО" Владислава Дорохіна. У школах також встановлюють меморіальні дошки, створюють куточки пам'яті, історичні стенди та музеї. При навчальних закладах організовуються "патріотичні клуби".

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Деталі: За словами правозахисника, окупаційна "влада" прагне залучати до проєкту нові школи, що має "масштабний довгостроковий ідеологічний ефект на свідомість школярів у Криму, прищеплюючи російські мілітаристські цінності, героїзуючи військову агресію та учасників війни проти України".

Кримпропагандавійнаокупація
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