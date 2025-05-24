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В Крыму массово переименовывают школы в честь оккупантов – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 16:12
В Крыму массово переименовывают школы в честь оккупантов – СМИ
фото с сайта оккупационных властей феодосии

В аннексированном Крыму реализуется масштабный проект по переименованию школ в честь российских "героев СВО(так россияне называют нападение на Украину – ред.)" и советской армии "Имя героя – школе".

Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на анонимного крымского правозащитника

Детали: По информации правозащитника, уже более 200 школ в Крыму получили новые названия.

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Прямая речь: "Наиболее активно участвуют российские "власти" Симферополя, Судака, Джанкойского, Кировского, Раздольненского и Черноморского районов.

В Симферополе решениями сессии российского горсовета переименовали 27 школ.

К примеру, 38-ю школу переименовали в честь "героя СВО" Владислава Дорохина. В школах также устанавливаются мемориальные доски, создаются уголки памяти, исторические стенды и музеи. При учебных заведениях организуются "патриотические клубы".

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Детали: По словам правозащитника, оккупационные "власти" стремятся привлекать к проекту новые школы, что несет "масштабный долгосрочный идеологический эффект на сознание школьников в Крыму, прививая российские милитаристские ценности, героизируя военную агрессию и участников войны против Украины".

Крымпропагандавойнаоккупация
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