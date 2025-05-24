Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 7 військовим, з них 6 – посмертно

Катерина ТищенкоСубота, 24 травня 2025, 17:14
Зеленський присвоїв звання Герой України ще 7 військовим, з них 6 – посмертно
ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 7 військовослужбовцям, з них 6 – посмертно.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Так, звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.

Реклама:

Крім того, шести особам звання присвоєно посмертно: лейтенанту Олександру Чухну, лейтенанту Антону Спіцину, солдату Павлу Лисиці, лейтенанту Анатолію Липчею, молодшому лейтенанту Назару Кравчуку і лейтенанту Максиму Веприку.

Укази датовано 23 травня.

ЗеленськийЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
У Мозамбіку обстріляли російське судно
фото, відеоЩе понад 300 захисників повернули з російського полону
фотоНічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
Росіяни атакували 14 балістичними ракетами та 250 безпілотниками – ПС
Усі новини...
Зеленський
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
Ще понад 300 захисників повернули з російського полону
Зеленський знову наголосив на необхідності припинення вогню після нічної масштабної атаки
Останні новини
19:00
На Херсонщині вибухнув боєприпас: загинув хлопчик, постраждали ще двоє дітей і троє дорослих
18:48
Борис Джонсон удев'яте став батьком
18:47
ВідеоУ Сумській ОВА спростували захоплення Юнаківки російськими військами
18:28
Норріс з рекордом траси вирвав у Леклера поул Гран-прі Монако у Формулі-1
18:24
В Україні у неділю дощі, грози й град
18:14
У США фахівці виходжують 2-місячне ведмежа, яке покинула матір: для цього вони переодягаються в тварин
18:09
Глава МЗС Британії – про нічну атаку РФ на Україну: Це не дії країни, що прагне миру
18:02
ВідеоВ Ужгороді загинув студент, вистрибнувши із 6-го поверху гуртожитку
17:56
Куп'янськ на 90% зруйнований або пошкоджений, ситуація критична – МВА
17:52
США несподівано розгромили Швецію та стали першими фіналістами чемпіонату світу з хокею
Усі новини...
Реклама:
Реклама: