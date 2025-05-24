Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 7 військовим, з них 6 – посмертно
Субота, 24 травня 2025, 17:14
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 7 військовослужбовцям, з них 6 – посмертно.
Джерело: укази на сайті президента
Деталі: Так, звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.
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Крім того, шести особам звання присвоєно посмертно: лейтенанту Олександру Чухну, лейтенанту Антону Спіцину, солдату Павлу Лисиці, лейтенанту Анатолію Липчею, молодшому лейтенанту Назару Кравчуку і лейтенанту Максиму Веприку.
Укази датовано 23 травня.