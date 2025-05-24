Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 7 военным, из них 6 – посмертно
Суббота, 24 мая 2025, 17:14
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 7 военнослужащим, из них 6 – посмертно.
Источник: указы на сайте президента
Детали: Так, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему сержанту Андрею Орловскому.
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Кроме того, шести лицам звание присвоено посмертно: лейтенанту Александру Чухну, лейтенанту Антону Спицыну, солдату Павлу Лисице, лейтенанту Анатолию Липчею, младшему лейтенанту Назару Кравчуку и лейтенанту Максиму Веприку.
Указы датированы 23 мая.