В Ужгороді загинув студент, вистрибнувши із 6-го поверху гуртожитку

В Ужгороді 16-річний студент академії культури і мистецтв загинув, вистрибнувши з шостого поверху гуртожитку.

Джерело: Mukachevo.net, телеграм-канал Віталія Глаголи

Деталі: За попередніми даними, хлопець вкоротив собі віку через те, що не склав національний мультипредметний тест (НМТ).

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Медики намагались врятувати життя юнака, однак від отриманих травм він помер на місці.

Загиблий був родом із Хуста, навчався на другому курсі театрального відділення. У день трагедії складав НМТ в Ужгородській школі №1. Один зі студентів, який був поруч із тілом, розповів, що хлопець перед смертю усміхнувся і сказав, що напевно, не склав тест НМТ.

У кімнаті хлопця знайшли його телефон, де за даними журналіста Глаголи, виявили передсмертне відео.

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У відео юнак пояснив свій вчинок: він вважав, що провалив тест, був глибоко розчарований, і попросив пробачення в батьків.

Відомо, що батьки хлопця розлучені. Мати, дізнавшись про трагедію, терміново прибула з Хуста до Ужгорода.

Що цьому передувало: