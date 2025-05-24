В Ужгороді загинув студент, вистрибнувши із 6-го поверху гуртожитку
В Ужгороді 16-річний студент академії культури і мистецтв загинув, вистрибнувши з шостого поверху гуртожитку.
Джерело: Mukachevo.net, телеграм-канал Віталія Глаголи
Деталі: За попередніми даними, хлопець вкоротив собі віку через те, що не склав національний мультипредметний тест (НМТ).
Медики намагались врятувати життя юнака, однак від отриманих травм він помер на місці.
Загиблий був родом із Хуста, навчався на другому курсі театрального відділення. У день трагедії складав НМТ в Ужгородській школі №1. Один зі студентів, який був поруч із тілом, розповів, що хлопець перед смертю усміхнувся і сказав, що напевно, не склав тест НМТ.
У кімнаті хлопця знайшли його телефон, де за даними журналіста Глаголи, виявили передсмертне відео.
У відео юнак пояснив свій вчинок: він вважав, що провалив тест, був глибоко розчарований, і попросив пробачення в батьків.
Відомо, що батьки хлопця розлучені. Мати, дізнавшись про трагедію, терміново прибула з Хуста до Ужгорода.
Що цьому передувало:
- Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті.