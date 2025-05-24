В Ужгороде студент покончил с собой, выпрыгнув с 6-го этажа общежития

В Ужгороде 16-летний студент академии культуры и искусств погиб, выпрыгнув с шестого этажа общежития.

Источник: Mukachevo.net, Telegram-канал Виталия Глаголы

Детали: По предварительным данным, юноша покончил с собой из-за того, что, по его словам, не сдал национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Медики пытались спасти парня, однако от полученных травм он скончался на месте.

Погибший был родом из Хуста, учился на втором курсе театрального отделения. В день трагедии он сдавал НМТ в ужгородской школе №1. Один из студентов, находившихся рядом с телом, рассказал, что перед смертью парень улыбнулся и сказал, что, скорее всего, не сдал тест.

В его комнате нашли телефон, где, по данным журналиста Глаголы, было обнаружено предсмертное видео.

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В этом видео юноша объяснил свой поступок: он считал, что провалил тест, был глубоко разочарован и попросил прощения у родителей.

Известно, что родители парня в разводе. Узнав о трагедии, мать срочно приехала из Хуста в Ужгород.

Что этому предшествовало: