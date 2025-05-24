В Ужгороде студент покончил с собой, выпрыгнув с 6-го этажа общежития
В Ужгороде 16-летний студент академии культуры и искусств погиб, выпрыгнув с шестого этажа общежития.
Источник: Mukachevo.net, Telegram-канал Виталия Глаголы
Детали: По предварительным данным, юноша покончил с собой из-за того, что, по его словам, не сдал национальный мультипредметный тест (НМТ).
Медики пытались спасти парня, однако от полученных травм он скончался на месте.
Погибший был родом из Хуста, учился на втором курсе театрального отделения. В день трагедии он сдавал НМТ в ужгородской школе №1. Один из студентов, находившихся рядом с телом, рассказал, что перед смертью парень улыбнулся и сказал, что, скорее всего, не сдал тест.
В его комнате нашли телефон, где, по данным журналиста Глаголы, было обнаружено предсмертное видео.
В этом видео юноша объяснил свой поступок: он считал, что провалил тест, был глубоко разочарован и попросил прощения у родителей.
Известно, что родители парня в разводе. Узнав о трагедии, мать срочно приехала из Хуста в Ужгород.
Что этому предшествовало:
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