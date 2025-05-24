Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Субота, 24 травня 2025, 16:36
В одному з укриттів Києва під час масованої атаки РФ у ніч на суботу чоловік намагався скоїти самогубство, його госпіталізовано.
Джерело: поліція Києва у коментарі УП, Суспільне
Деталі: В поліції Києва "Українській правді" підтвердили факт інциденту.
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Як повідомляє Суспільне, чоловік намагався скоїти самогубство в одному з укриттів у Подільському районі столиці.
Після цього чоловік 2003 року народження перебував в операційній. Мотиви вчинку зʼясовують.
Передісторія:
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- У ніч на 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.
- Унаслідок масованої атаки на Київ постраждали 15 людей, також БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.