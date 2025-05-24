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Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСубота, 24 травня 2025, 16:36
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
ілюстративне фото Global Images Ukraine via Getty Images

В одному з укриттів Києва під час масованої атаки РФ у ніч на суботу чоловік намагався скоїти самогубство, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Києва у коментарі УП, Суспільне

Деталі: В поліції Києва "Українській правді" підтвердили факт інциденту.

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Як повідомляє Суспільне, чоловік намагався скоїти самогубство в одному з укриттів у Подільському районі столиці.

Після цього чоловік 2003 року народження перебував в операційній. Мотиви вчинку зʼясовують.

Передісторія: 

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  • У ніч на 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.
  • Унаслідок масованої атаки на Київ постраждали 15 людей, також БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.

Київбезпілотникивійна
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