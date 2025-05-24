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У Сумській ОВА спростували захоплення Юнаківки російськими військами

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 18:47
У Сумській ОВА спростували захоплення Юнаківки російськими військами
Фото з відкритих джерел

Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку 24 травня поширили прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності.

Джерело: заява начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова

Пряма мова Григорова: "Маю постійну комунікацію з військовими, розумію лінію бойового зіткнення та інформацію про можливе просування ворога. Інформація про захоплення Юнаківки є недостовірною. Юнаківка контролюється Україною".

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Деталі: Він зазначив, що Збройні сили України та всі складові Сил оборони України тримають рубежі та успішно відбивають атаки противника.

Однак ситуацыя в прикордонних громадах залишається напруженою. Російські війська продовжують скидати керовані авіабомби та атакувати дронами Юнаківську громаду. Нещодавно внаслідок одного з обстрілів загинули двоє цивільних мешканців.

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Також, за словами Григорова, ворог намагається заходити малими штурмовими групами з боку Хотінської та Юнаківської громад, однак українські військові не дають змоги просунутись углиб території області – сили противника знищуються ще на підступах.

Голова Сумської ОВА закликав мешканців регіону довіряти лише офіційним джерелам інформації та пообіцяв негайно інформувати про будь-які зміни у безпековій ситуації.

Передісторія:

  • 24 травня російське пропагандистське медіа ТАСС повідомило, що російські підрозділи буцімто увійшли до населеного пункту Юнаківка Сумської області України. Начебто з Юнаківки Україна "перекидала" військових ЗСУ до Курської області.

Сумська областьвійнаРосія
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