У Сумській ОВА спростували захоплення Юнаківки російськими військами
Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку 24 травня поширили прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності.
Джерело: заява начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова
Пряма мова Григорова: "Маю постійну комунікацію з військовими, розумію лінію бойового зіткнення та інформацію про можливе просування ворога. Інформація про захоплення Юнаківки є недостовірною. Юнаківка контролюється Україною".
Деталі: Він зазначив, що Збройні сили України та всі складові Сил оборони України тримають рубежі та успішно відбивають атаки противника.
Однак ситуацыя в прикордонних громадах залишається напруженою. Російські війська продовжують скидати керовані авіабомби та атакувати дронами Юнаківську громаду. Нещодавно внаслідок одного з обстрілів загинули двоє цивільних мешканців.
Також, за словами Григорова, ворог намагається заходити малими штурмовими групами з боку Хотінської та Юнаківської громад, однак українські військові не дають змоги просунутись углиб території області – сили противника знищуються ще на підступах.
Голова Сумської ОВА закликав мешканців регіону довіряти лише офіційним джерелам інформації та пообіцяв негайно інформувати про будь-які зміни у безпековій ситуації.
Передісторія:
- 24 травня російське пропагандистське медіа ТАСС повідомило, що російські підрозділи буцімто увійшли до населеного пункту Юнаківка Сумської області України. Начебто з Юнаківки Україна "перекидала" військових ЗСУ до Курської області.