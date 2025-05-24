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В Сумской ОВА опровергли захват Юнаковки российскими войсками

Украинская правдаСуббота, 24 мая 2025, 18:47
В Сумской ОВА опровергли захват Юнаковки российскими войсками
Фото из открытых источников

Информация о якобы установлении контроля российских войск над населённым пунктом Юнаковка в Сумской области, которую 24 мая распространили прокремлёвские ресурсы, не соответствует действительности.

Источник: заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова

Прямая речь Григорова: "Я поддерживаю постоянную связь с военными, знаю линию боевого столкновения и располагаю информацией о возможном продвижении противника. Информация о захвате Юнаковки недостоверна. Юнаковка контролируется Украиной".

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Детали: Он отметил, что Вооружённые силы Украины и все составляющие Сил обороны Украины удерживают позиции и успешно отражают атаки противника.

Тем не менее, обстановка в приграничных общинах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы и атаковать Юнаковскую громаду дронами. Недавно в результате одного из обстрелов погибли два мирных жителя.

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Также, по словам Григорова, противник пытается заходить малыми штурмовыми группами со стороны Хотинской и Юнаковской громад, однако украинские военные не позволяют продвигаться вглубь территории области – силы врага уничтожаются ещё на подступах.

Глава Сумской ОВА призвал жителей региона доверять исключительно официальным источникам информации и пообещал оперативно информировать о любых изменениях в ситуации с безопасностью.

Предыстория:

  • 24 мая российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что российские подразделения якобы вошли в населённый пункт Юнаковка Сумской области Украины. Якобы оттуда Украина "перебрасывала" военных ВСУ в Курскую область.

Сумская областьвойнаРосcия
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