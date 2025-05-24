В Сумской ОВА опровергли захват Юнаковки российскими войсками
Информация о якобы установлении контроля российских войск над населённым пунктом Юнаковка в Сумской области, которую 24 мая распространили прокремлёвские ресурсы, не соответствует действительности.
Источник: заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова
Прямая речь Григорова: "Я поддерживаю постоянную связь с военными, знаю линию боевого столкновения и располагаю информацией о возможном продвижении противника. Информация о захвате Юнаковки недостоверна. Юнаковка контролируется Украиной".
Детали: Он отметил, что Вооружённые силы Украины и все составляющие Сил обороны Украины удерживают позиции и успешно отражают атаки противника.
Тем не менее, обстановка в приграничных общинах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы и атаковать Юнаковскую громаду дронами. Недавно в результате одного из обстрелов погибли два мирных жителя.
Также, по словам Григорова, противник пытается заходить малыми штурмовыми группами со стороны Хотинской и Юнаковской громад, однако украинские военные не позволяют продвигаться вглубь территории области – силы врага уничтожаются ещё на подступах.
Глава Сумской ОВА призвал жителей региона доверять исключительно официальным источникам информации и пообещал оперативно информировать о любых изменениях в ситуации с безопасностью.
Предыстория:
- 24 мая российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что российские подразделения якобы вошли в населённый пункт Юнаковка Сумской области Украины. Якобы оттуда Украина "перебрасывала" военных ВСУ в Курскую область.