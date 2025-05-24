Розвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3".

Джерело: ОСУВ "Хортиця", бригада "Чорний ліс" в YouTube

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Дослівно "Хортиця": "На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом. Ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб".

Деталі: Бригада оприлюднила відео знищення ворожого ЗРК.

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Довідково: ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді. "Бук-М3" – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК $45 млн.