Розвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3".
Джерело: ОСУВ "Хортиця", бригада "Чорний ліс" в YouTube
Дослівно "Хортиця": "На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом. Ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб".
Деталі: Бригада оприлюднила відео знищення ворожого ЗРК.
Довідково: ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді. "Бук-М3" – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК $45 млн.