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Разведчики показали уничтожение новейшего вражеского ЗРК "Бук-М3"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 19:43
Разведчики показали уничтожение новейшего вражеского ЗРК Бук-М3
уничтожение вражеского "Бука", скриншот видео бригады "Черный лес"

Разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего вражеского ЗРК "Бук-М3".

Источник: ОСУВ "Хортица", бригада "Черный лес" в YouTube

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Дословно "Хортица": "На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом. Вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб".

Детали: Бригада обнародовала видео уничтожения вражеского ЗРК.

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Справочно: ЗРК "Бук-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. "Бук-М3" – самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км. Ориентировочная стоимость такого комплекса ЗРК $45 млн.

Вооруженные силыразведкавойна
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