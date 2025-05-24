Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Армія США вивчає використання бойових дронів на прикладі війни в Україні

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 19:50
Трамп: Армія США вивчає використання бойових дронів на прикладі війни в Україні
Скриншот

Американські військові вивчають досвід війни в Україні, зокрема застосування безпілотників у бойових діях.

Джерело: заява президента США Дональда Трампа під час виступу на церемонії випуску Академії армії США у Вест-Пойнті

Пряма мова Трампа: "Ми бачимо дрони, що спускаються під кутом, із великою швидкістю, з точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. І ми навчаємося на цьому".

Реклама:

Деталі: За його словами, війна Росії проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій, яку США вивчають у реальному часі.

Пряма мова Трампа: "Тип війни змінюється. На жаль, ми спостерігаємо це на прикладі Росії та України. Це жахливо, але ми мусимо розуміти, як виглядає сучасне поле бою".

Деталі: Він підкреслив, що майбутні офіцери мають бути готові до стрімких змін у характері конфліктів.

РЕКЛАМА:

Трамп також застеріг, що армія не може залишатися в минулому, коли технології, зокрема безпілотники, змінюють правила гри на фронті.

Передісторія:

Трампвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
відеоРозвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
У Мозамбіку обстріляли російське судно
фотоНічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
Усі новини...
Трамп
У Трампа назвали обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Туреччні
Трамп анонсував "грандіозний парад" у день свого народження
Трамп підписав укази про "ядерне відродження" США і стандарти науки
Останні новини
21:59
Відключення електроенергії у французьких Каннах могло статися через диверсії – влада
21:57
футзалХІТ розгромом закрив серію проти хмельницького "Сокола" та став першим фіналістом Екстра-ліги
21:46
Чеська армія почне отримувати французькі гаубиці Caesar у квітні 2026 року
21:23
Bloomberg: Європа думає купувати у США зброю для України
21:13
Все більше німців схвалюють роботу Мерца на посаді канцлера
20:52
футболДонецький "Шахтар" звільнив головного тренера
20:49
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
20:32
В ЄС заявили, що будь-яка торговельна угода з США має ґрунтуватися на "повазі, а не погрозах"
20:06
футболКиївське "Динамо" вчетверте в історії завершило чемпіонат України без жодної поразки
19:59
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: