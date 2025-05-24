Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: Армия США изучает использование боевых дронов на примере войны в Украине

Украинская правдаСуббота, 24 мая 2025, 19:50
Трамп: Армия США изучает использование боевых дронов на примере войны в Украине
Скриншот

Американские военные изучают опыт войны в Украине, в частности применение беспилотников в боевых действиях.

Источник: заявление президента США Дональда Трампа во время выступления на церемонии выпуска Академии армии США в Вест-Пойнте

Прямая речь Трампа: "Мы видим дроны, которые заходят под углом, с большой скоростью, с точностью. Мы никогда не видели ничего подобного. И мы учимся на этом".

Реклама:

Детали: По его словам, война России против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий, которую США изучают в режиме реального времени.

Прямая речь Трампа: "Тип войны меняется. К сожалению, мы наблюдаем это на примере России и Украины. Это ужасно, но мы должны понимать, как выглядит современное поле боя".

Детали: Он подчеркнул, что будущие офицеры должны быть готовы к стремительным изменениям в характере конфликтов.

РЕКЛАМА:

Трамп также предостерёг, что армия не может оставаться в прошлом, когда технологии, в частности беспилотники, меняют правила игры на фронте.

Предыстория:

Трампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россиянам удалось закрепиться на Сумщине – DeepState
видеоРазведчики показали уничтожение новейшего вражеского ЗРК "Бук-М3"
Во время ночной атаки РФ на Киев мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии
Президентские дебаты в Польше: кандидаты спорили о Зеленском и Украине
В Мозамбике обстреляли российское судно
фотоНочная атака РФ на столицу: ранены 15 человек, повреждены дома и ТРЦ
Все новости...
Трамп
У Трампа назвали обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Турции
Трамп анонсировал "грандиозный парад" в день своего рождения
Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки
Последние новости
21:59
Отключение электроэнергии во французских Каннах могло произойти из-за диверсии – власти
21:57
футзалХИТ разгромом закрыл серию против "Сокола" и стал первым финалистом Экстра-лиги
21:46
Чешская армия начнет получать французские гаубицы Caesar в апреле 2026 года
21:23
Bloomberg: Европа думает покупать у США оружие для Украины
21:13
Все больше немцев одобряют работу Мерца на посту канцлера
20:52
футболДонецкий "Шахтер" уволил главного тренера
20:49
Россиянам удалось закрепиться на Сумщине – DeepState
20:32
В ЕС заявили, что любое торговое соглашение с США должно основываться на "уважении, а не угрозах"
20:06
футболКиевское "Динамо" в четвертый раз в истории закончило чемпионат Украины без поражений
19:59
Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными
Все новости...
Реклама:
Реклама: