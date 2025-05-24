Трамп: Армия США изучает использование боевых дронов на примере войны в Украине

Американские военные изучают опыт войны в Украине, в частности применение беспилотников в боевых действиях.

Источник: заявление президента США Дональда Трампа во время выступления на церемонии выпуска Академии армии США в Вест-Пойнте

Прямая речь Трампа: "Мы видим дроны, которые заходят под углом, с большой скоростью, с точностью. Мы никогда не видели ничего подобного. И мы учимся на этом".

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Детали: По его словам, война России против Украины стала примером новой эпохи ведения боевых действий, которую США изучают в режиме реального времени.

Прямая речь Трампа: "Тип войны меняется. К сожалению, мы наблюдаем это на примере России и Украины. Это ужасно, но мы должны понимать, как выглядит современное поле боя".

Детали: Он подчеркнул, что будущие офицеры должны быть готовы к стремительным изменениям в характере конфликтов.

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Трамп также предостерёг, что армия не может оставаться в прошлом, когда технологии, в частности беспилотники, меняют правила игры на фронте.

Предыстория: