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У Харкові вночі пролунала серія вибухів: троє постраждалих, серед них дитина

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 01:46
У Харкові вночі пролунала серія вибухів: троє постраждалих, серед них дитина
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 25 травня в кількох районах Харкова пролунали вибухи, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Третій удар ворожим БпЛА по місту! Поблизу Харкова досі перебувають ворожі БПЛА. Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів".

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Деталі: За словами міського голови, прильоти зафіксовано в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста.

"У Основянському районі постраждало цивільне підприємство", – повідомив Терехов.

О 02:46 Терехов повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога.

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Оновлено о 03:02. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей.

 

Харківвибухбезпілотники
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