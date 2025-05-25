В Харькове ночью прогремела серия взрывов: трое пострадавших, среди них ребенок

В ночь на 25 мая в нескольких районах Харькова прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. В результате атаки пострадали три человека, среди них ребенок.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Третий удар вражеским БпЛА по городу! Вблизи Харькова до сих пор находятся вражеские БПЛА. Есть информация о пожаре на месте одного из прилетов".

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Детали: По словам городского головы, прилеты зафиксированы в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах города.

"В Основянском районе пострадало гражданское предприятие", – сообщил Терехов.

Обновлено: В 02:46 Терехов сообщил, что в Шевченковском районе в результате вражеской атаки повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь.