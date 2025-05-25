В Харькове ночью прогремела серия взрывов: трое пострадавших, среди них ребенок
В ночь на 25 мая в нескольких районах Харькова прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. В результате атаки пострадали три человека, среди них ребенок.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Третий удар вражеским БпЛА по городу! Вблизи Харькова до сих пор находятся вражеские БПЛА. Есть информация о пожаре на месте одного из прилетов".
Детали: По словам городского головы, прилеты зафиксированы в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах города.
"В Основянском районе пострадало гражданское предприятие", – сообщил Терехов.
Обновлено: В 02:46 Терехов сообщил, что в Шевченковском районе в результате вражеской атаки повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь.