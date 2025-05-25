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Польща підняла винищувачі у відповідь на російські удари по Україні

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 03:47
Польща підняла винищувачі у відповідь на російські удари по Україні
ілюстративне фото: Getty Images

Польща активізувала сили протиповітряної оборони та підняла винищувачі на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну. 

Джерело: Міністерство оборони Польщі

Дослівно: "Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі".

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Деталі: Відомство повідомило, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активізувало всі доступні сили та засоби для реагування на ситуацію. Зокрема, у небо було піднято чергові пари винищувачів, а також приведено в стан найвищої бойової готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Оперативне командування ЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

Передісторія: 

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ПольщаППО
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