Польща підняла винищувачі у відповідь на російські удари по Україні

Польща активізувала сили протиповітряної оборони та підняла винищувачі на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Джерело: Міністерство оборони Польщі

Дослівно: "Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі".

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Деталі: Відомство повідомило, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активізувало всі доступні сили та засоби для реагування на ситуацію. Зокрема, у небо було піднято чергові пари винищувачів, а також приведено в стан найвищої бойової готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Оперативне командування ЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

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