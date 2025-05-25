Польша подняла истребители в ответ на российские удары по Украине

Польша активизировала силы противовоздушной обороны и подняла истребители на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Источник: Министерство обороны Польши

Дословно: "Внимание, в связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".

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Детали: Ведомство сообщило, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил активизировало все доступные силы и средства для реагирования на ситуацию. В частности, в небо были подняты очередные пары истребителей, а также приведены в состояние высокой боевой готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Оперативное командование ВС осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

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