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У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 05:17
У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 25 травня російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств.

Джерело: начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода

Дослівно: "Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв. м. Гасіння пожежі триває". 

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Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, вибито вікна у житлових будинкахна прилеглій території.

Попередньо інформації про постраждалих не надходило.

Тернопільракетний удар
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