У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА
Неділя, 25 травня 2025, 05:17
У ніч на 25 травня російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств.
Джерело: начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода
Дослівно: "Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв. м. Гасіння пожежі триває".
Реклама:
Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, вибито вікна у житлових будинкахна прилеглій території.
Попередньо інформації про постраждалих не надходило.