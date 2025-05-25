У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА

У ніч на 25 травня російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств.

Джерело: начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода

Дослівно: "Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв. м. Гасіння пожежі триває".

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Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, вибито вікна у житлових будинкахна прилеглій території.

Попередньо інформації про постраждалих не надходило.