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В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 05:17
В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА
Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий.

Источник: начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода

Дословно: "Во время ночной вражеской атаки в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания предварительно крылатой ракеты "Калибр" частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Наблюдается горение в цехе отдельными очагами на общей площади 1000 кв. м. Тушение пожара продолжается". 

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Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, выбиты окна в жилых домах на прилегающей территории.

Предварительно информации о пострадавших не поступало.

Тернопольракетный удар
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