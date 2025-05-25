В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА
Воскресенье, 25 мая 2025, 05:17
В ночь на 25 мая российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий.
Источник: начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода
Дословно: "Во время ночной вражеской атаки в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания предварительно крылатой ракеты "Калибр" частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Наблюдается горение в цехе отдельными очагами на общей площади 1000 кв. м. Тушение пожара продолжается".
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Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, выбиты окна в жилых домах на прилегающей территории.
Предварительно информации о пострадавших не поступало.