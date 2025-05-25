Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака на Київщину: загинули четверо людей, 16 поранені, серед них діти – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 05:24
Нічна атака на Київщину: загинули четверо людей, 16 поранені, серед них діти – ОВА
Фото: Микола Калашник

Унаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня на Київщині загинули три людини, ще десять дістали поранення. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Дослівно: "На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. 

Реклама:

Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі".

 
Фото: Микола Калашник
 
Фото: Микола Калашник

Деталі: Також, за словами очільника ОВА, відомо про щонайменше 10 постраждалих. У Білоцерківському районі чоловік 1966 року народження отримав осколкові поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці. 

Крім того, у цьому ж районі травмовано ще п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. 

РЕКЛАМА:

У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще двоє осіб – у Бучанському районі.

 
Фото: Микола Калашник
 
Фото: Микола Калашник

Пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах. На місцях працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медики.

Оновлено: За оновленою інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей.

Київська областьжертвиросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога
Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
відеоРозвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Президентські дебати у Польщі: кандидати сперечалися про Зеленського та Україну
Усі новини...
Київська область
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
НАБУ: Німеччина видала Україні підозрювану у справі про розкрадання 1200 гектарів під Києвом
Уламки збитої цілі пошкодили будинок на Київщині: 5 постраждалих
Останні новини
07:17
Росія вночі атакувала Суми та Конотоп: пошкоджено промислові об’єкти
06:56
Російський обстріл Хмельниччини: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА
06:32
відео, фотоУ Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені
05:24
фотоНічна атака на Київщину: загинули троє людей, десятеро поранені, серед них діти – ОВА
05:17
У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА
04:47
Кислиця: Росіяни на переговорах у Стамбулі категорично відмовилися від безумовного припинення вогню
03:54
Сербський тенісист Джокович завоював свій сотий титул у кар'єрі
03:47
Польща підняла винищувачі у відповідь на російські удари по Україні
03:28
ОновленоПо всій Україні оголошували тривогу через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працювала ППО
03:21
У Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА постраждали двоє людей – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: