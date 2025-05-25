Нічна атака на Київщину: загинули четверо людей, 16 поранені, серед них діти – ОВА
Унаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня на Київщині загинули три людини, ще десять дістали поранення. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.
Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Дослівно: "На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини.
Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі".
Деталі: Також, за словами очільника ОВА, відомо про щонайменше 10 постраждалих. У Білоцерківському районі чоловік 1966 року народження отримав осколкові поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці.
Крім того, у цьому ж районі травмовано ще п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.
У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще двоє осіб – у Бучанському районі.
Пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах. На місцях працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медики.
Оновлено: За оновленою інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей.