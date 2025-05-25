Ночная атака на Киевщину: погибли три человека, десять ранены, среди них дети – ОВА

В результате массированной воздушной атаки России в ночь на 25 мая на Киевщине погибли четыре человека, еще 16 получили ранения, среди них трое детей. Разрушения зафиксированы в пяти районах области.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Дословно: "К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека.

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Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе".

Фото: Николай Калашник

Фото: Николай Калашник

Детали: Также, по словам главы ОВА, известно о по меньшей мере 10 пострадавших. В Белоцерковском районе мужчина 1966 года рождения получил осколочные ранения лица. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в этом же районе травмированы еще пять человек, среди них – двое детей.

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В Фастовском районе пострадали две женщины, еще два человека – в Бучанском районе.

Фото: Николай Калашник

Фото: Николай Калашник

Повреждения инфраструктуры и жилых объектов зафиксированы в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах. На местах работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы и медики.

Обновлено: По обновленной информации ГСЧС, в результате российской атаки погибли четыре человека, еще 16 получили ранения, среди них – трое детей.