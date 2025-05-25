РФ атакувала Хмельниччину: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА

У ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п’ятеро отримали поранення. Значних пошкоджень зазнала житлова та соціальна інфраструктура.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін

Пряма мова: "Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Реклама:

За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані".

Деталі: За словами очільника ОВА, під час обстрілу було повністю зруйновано шість приватних житлових будинків. Ще понад двадцять домогосподарств зазнали різного ступеня пошкоджень. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури – зокрема, пошкоджені вікна в одному з навчальних закладів та комунальний транспорт.