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РФ атакувала Хмельниччину: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 06:56
РФ атакувала Хмельниччину: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п’ятеро отримали поранення. Значних пошкоджень зазнала житлова та соціальна інфраструктура.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін

Пряма мова: "Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

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За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані".

Деталі: За словами очільника ОВА, під час обстрілу було повністю зруйновано шість приватних житлових будинків. Ще понад двадцять домогосподарств зазнали різного ступеня пошкоджень. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури – зокрема, пошкоджені вікна в одному з навчальних закладів та комунальний транспорт.

жертвиХмельниччина
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