РФ атаковала Хмельницкую область: четверо погибших и пятеро раненых – ОВА

В ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских, пятеро получили ранения. Значительные повреждения получила жилая и социальная инфраструктура.

Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин

Прямая речь: "Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

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По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии".

Детали: По словам главы ОВА, во время обстрела было полностью разрушено шесть частных жилых домов. Еще более двадцати домохозяйств получили различной степени повреждений. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры –- в частности, повреждены окна в одном из учебных заведений и коммунальный транспорт.