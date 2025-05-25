Росія вночі атакувала Суми та Конотоп: пошкоджено промислові об’єкти

У ніч на 25 травня російські війська здійснили серію атак по Сумщині. Під ворожим вогнем опинилися Суми та Конотоп. Ударів завдавали як дронами-камікадзе, так і ракетами.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, мер Конотопа Артем Семеніхін

Дослівно ОВА: Уночі ворог двічі атакував промислове підприємство в Сумах ударними БпЛА. Це вже другий обстріл цього об’єкта харчової промисловості – попередній стався у квітні.

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Деталі: За інформацією Сумської ОВА, працівники підприємства вчасно спустилися в укриття і ніхто не постраждав.

Також цієї ночі Росія завдала масованого удару по Конотопу. Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією – без жертв і постраждалих.

Пряма мова Семеніхіна: "Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території".