Росія вночі атакувала Суми та Конотоп: пошкоджено промислові об’єкти
У ніч на 25 травня російські війська здійснили серію атак по Сумщині. Під ворожим вогнем опинилися Суми та Конотоп. Ударів завдавали як дронами-камікадзе, так і ракетами.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, мер Конотопа Артем Семеніхін
Дослівно ОВА: Уночі ворог двічі атакував промислове підприємство в Сумах ударними БпЛА. Це вже другий обстріл цього об’єкта харчової промисловості – попередній стався у квітні.
Деталі: За інформацією Сумської ОВА, працівники підприємства вчасно спустилися в укриття і ніхто не постраждав.
Також цієї ночі Росія завдала масованого удару по Конотопу. Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією – без жертв і постраждалих.
Пряма мова Семеніхіна: "Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території".