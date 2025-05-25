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Россия ночью атаковала Сумы и Конотоп: повреждены промышленные объекты

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 07:17
Россия ночью атаковала Сумы и Конотоп: повреждены промышленные объекты
Фото: Сумская ОВА

В ночь на 25 мая российские войска совершили серию атак по Сумской области. Под вражеским огнем оказались Сумы и Конотоп. Удары наносили как дронами-камикадзе, так и ракетами.

Источник: Сумская областная военная администрация, мэр Конотопа Артем Семенихин

Дословно ОВА: Ночью враг дважды атаковал промышленное предприятие в Сумах ударными БпЛА. Это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности - предыдущий произошел в апреле.

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Детали: По информации Сумской ОГА, работники предприятия вовремя спустились в укрытие и никто не пострадал.

Также этой ночью Россия нанесла массированный удар по Конотопу. Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. По предварительной информации - без жертв и пострадавших.

Прямая речь Семенихина: "Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории".

СумыСумская областьракетный ударбеспилотники
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