Масована нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – ОВА

У ніч проти 25 травня війська РФ здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, дрони-камікадзе, авіаційні бомби та артилерію. Постраждали кілька районів, пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктуру.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами очільника області, внаслідок нічного обстрілу Павлограда ворожі "Шахеди" та ракети влучили у промислове підприємство. В результаті удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

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Пряма мова: "Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили.

Деталі: Окупанти застосовували дрони та керовані авіаційні бомби (КАБи) по Межівській, Новопавлівській і Васильківській громадах Синельниківського району. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, автозаправну станцію та ще одне підприємство.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, артилерією та боєприпасами, скинутими з безпілотників. Постраждали місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Руйнувань зазнали одна багатоповерхівка і чотири приватні будинки. В одному з них виникла пожежа.