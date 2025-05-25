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Массированная ночная атака на Днепропетровщину: повреждены предприятия, дома и АЗС – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 07:54
Массированная ночная атака на Днепропетровщину: повреждены предприятия, дома и АЗС – ОВА
Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая войска РФ совершили очередную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, дроны-камикадзе, авиационные бомбы и артиллерию. Пострадали несколько районов, повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Детали: По словам главы области, в результате ночного обстрела Павлограда вражеские "Шахеды" и ракеты попали в промышленное предприятие. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

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Прямая речь: "Ударил беспилотником враг и по Днепру. Загорелось трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили.

Детали: Оккупанты применяли дроны и управляемые авиационные бомбы (КАБы) по Межевской, Новопавловской и Васильковской громадах Синельниковского района. В результате обстрелов повреждены частный дом, автозаправочная станция и еще одно предприятие.

По Никопольщине враг бил FPV-дронами, артиллерией и боеприпасами, сброшенными с беспилотников. Пострадали город Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Разрушениям подверглись одна многоэтажка и четыре частных дома. В одном из них возник пожар.

Днепропетровская областьбеспилотникиДнепр
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