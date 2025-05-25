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РФ заявила про збиття 110 українських безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 08:52
РФ заявила про збиття 110 українських безпілотників
илюстративне фото: укроборонпром

Протягом ночі 25 травня у РФ засобами ППО нібито "знищено і перехоплено" 110 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Джерело: МО РФ

Деталі: За словами окупантів, 16 БпЛА "збили" над територією Тульської області, по 14 БпЛА над Брянською і Калузькою, по 13 над Московським регіоном і Тверською, по десять над Бєлгородською і Курською, вісім над Орловською, два над Смоленською і по одному над Липецькою, Нижньогородською і Новгородською областями.

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Ще нібито 7 дронів зафіксували над окупованим Кримом.

Росіябезпілотники
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