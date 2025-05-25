РФ заявила о сбитии 110 украинских беспилотников
Воскресенье, 25 мая 2025, 08:52
В течение ночи 25 мая в РФ средствами ПВО якобы "уничтожено и перехвачено" 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Источник: МО РФ
Детали: По словам оккупантов, 16 БпЛА "сбили" над территорией Тульской области, по 14 БпЛА над Брянской и Калужской, по 13 над Московским регионой и Тверской, по десять над Белгородской и Курской, восемь над Орловской, два над Смоленской и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
Реклама:
Еще якобы 7 дронов зафиксировали над оккупированным Крымом.