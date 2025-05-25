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ПС: Росія вночі запустила майже 300 дронів та 70 ракет, є влучання у 22 локаціях

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 09:13
ПС: Росія вночі запустила майже 300 дронів та 70 ракет, є влучання у 22 локаціях
ппо за роботою, інлюстративне фото: ПК "Центр"

У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зокрема, ворог запустив 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 55 крилатих ракет Х-101 та "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95 та ТУ-160, одну крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 298 ударних БпЛА.

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Дослівно: "За попередніми даними, збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

Деталі: Військові уточнили – унаслідок атаки постраждали більшість областей України, зафіксовано влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

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Повітряні сили ЗСУППОракетний удар
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