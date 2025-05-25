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ПС: Россия ночью запустила почти 300 дронов и 70 ракет, есть попадания в 22 локациях

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 мая 2025, 09:13
ПС: Россия ночью запустила почти 300 дронов и 70 ракет, есть попадания в 22 локациях
ппо за работой, иллюстративное фото: ПК «Центр»

В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них уничтожены или локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, враг запустил 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет Х-101 и "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95 и ТУ-160, одну крылатую ракету Х-22 с самолета Ту-22М3, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 298 ударных БПЛА.

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Дословно: "По предварительным данным, сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряно.

Также обезврежено 266 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбиты огневыми средствами поражения, 127 - локационно потеряны/подавлены РЭБ".

Детали: Военные уточнили - в результате атаки пострадали большинство областей Украины, зафиксировано попадание в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

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Воздушные силы ВСУПВОракетный удар
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