Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти "Шахедів"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що легкомоторні літаки не можуть наразі полювати на "Шахеди" під час нічних атак, але українські командування шукають рішення, як їх задіяти у майбутньому.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Сили оборони застосовують усі методи для збиття. Я вже зауважив, що працювали і винищувачі, гелікоптери, мобільні вогневі групи, РЕБ, Сили безпілотних систем теж нарощують спроможності щодо дронової ППО.

Реклама:

Багато експертів звертають увагу на легкомоторну авіацію. Ми вже давно це застосовуємо. ЯК-52 полюють успішно, коли це дозволяє погода та видимість, за розвідувальними БПЛА.

Не варто сподіватися і розраховувати, що легкомоторна авіація буде щось робити, враховуючи, що "Шахед" до 90 кілограмів збільшив бойову частину, враховуючи, що не може легкомоторний літак працювати вночі".

Деталі: Проте Ігнат запевнив, що в Україні шукають можливості, щоб легкомоторні літаки збивали "Шахеди".