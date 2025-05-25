Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти "Шахедів"

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 12:06
Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти Шахедів
Юрій Ігнат. фото медіа-центру "Україна - Укрінформ"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що легкомоторні літаки не можуть наразі полювати на "Шахеди" під час нічних атак, але українські командування шукають рішення, як їх задіяти у майбутньому.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Сили оборони застосовують усі методи для збиття. Я вже зауважив, що працювали і винищувачі, гелікоптери, мобільні вогневі групи, РЕБ, Сили безпілотних систем теж нарощують спроможності щодо дронової ППО.

Реклама:

Багато експертів звертають увагу на легкомоторну авіацію. Ми вже давно це застосовуємо. ЯК-52 полюють успішно, коли це дозволяє погода та видимість, за розвідувальними БПЛА.

Не варто сподіватися і розраховувати, що легкомоторна авіація буде щось робити, враховуючи, що "Шахед" до 90 кілограмів збільшив бойову частину, враховуючи, що не може легкомоторний літак працювати вночі".

Деталі: Проте Ігнат запевнив, що в Україні шукають можливості, щоб легкомоторні літаки збивали "Шахеди".

авіаППОПовітряні сили ЗСУШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна
ПС: Росія вночі запустила майже 300 дронів та 70 ракет, є влучання у 22 локаціях
Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
відеоРозвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Усі новини...
авіа
Фінляндія заявила, що літаки РФ могли порушити її повітряний простір
Україна хоче встановити шведську авіоніку на військові радянські літаки
У Росії заявляли про призупинку роботи московських аеропортів і атаку БпЛА
Останні новини
12:09
Зірка Давида замість хреста: в Італії на військовому кладовищі виправили помилки 80-річної давності
12:06
Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти "Шахедів"
12:03
ФотоАрмія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені
12:02
футболСпортивна історія дня. Як замінити генія і виграти чемпіонат Англії в дебютному сезоні
11:47
4 міфи про каву, які вже спростувала наука
11:39
У "Армія+" проводять опитування щодо безбарʼєрності у війську
11:22
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
11:05
Сибіга розповів про "відкриту розмову" з президентом Азербайджану
10:48
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна
10:31
Глава МЗС Туреччини їде в Росію обговорювати війну в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: