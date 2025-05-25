Игнат не считает легкомоторные самолеты эффективными против "Шахедов"

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что легкомоторные самолеты не могут пока охотиться на "Шахеды" во время ночных атак, но украинское командование ищет решение, как их задействовать в будущем.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Силы обороны применяют все методы для сбивания. Я уже заметил, что работали и истребители, вертолеты, мобильные огневые группы, РЭБ, Силы беспилотных систем тоже наращивают способности по дроновой ПВО.

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Многие эксперты обращают внимание на легкомоторную авиацию. Мы уже давно это применяем. ЯК-52 охотятся успешно, когда это позволяет погода и видимость, за разведывательными БПЛА.

Не стоит надеяться и рассчитывать, что легкомоторная авиация будет что-то делать, учитывая, что "Шахед" до 90 килограммов увеличил боевую часть, учитывая, что не может легкомоторный самолет работать ночью".

Детали: Однако Игнат заверил, что в Украине ищут возможности, чтобы легкомоторные самолеты сбивали "Шахеды".