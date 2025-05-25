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Игнат не считает легкомоторные самолеты эффективными против "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 мая 2025, 12:06
Игнат не считает легкомоторные самолеты эффективными против Шахедов
Юрий Игнат. фото медиа-центра "Украина - Укринформ".

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что легкомоторные самолеты не могут пока охотиться на "Шахеды" во время ночных атак, но украинское командование ищет решение, как их задействовать в будущем.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Силы обороны применяют все методы для сбивания. Я уже заметил, что работали и истребители, вертолеты, мобильные огневые группы, РЭБ, Силы беспилотных систем тоже наращивают способности по дроновой ПВО.

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Многие эксперты обращают внимание на легкомоторную авиацию. Мы уже давно это применяем. ЯК-52 охотятся успешно, когда это позволяет погода и видимость, за разведывательными БПЛА.

Не стоит надеяться и рассчитывать, что легкомоторная авиация будет что-то делать, учитывая, что "Шахед" до 90 килограммов увеличил боевую часть, учитывая, что не может легкомоторный самолет работать ночью".

Детали: Однако Игнат заверил, что в Украине ищут возможности, чтобы легкомоторные самолеты сбивали "Шахеды".

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авиаПВОВоздушные силы ВСУШахед
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