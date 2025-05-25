Відбулася третя частина обміну "1000 на 1000" – ще понад 300 захисників вдома

25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині – ще 303 українських захисники вдома.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова Зеленського: "Повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту".

Реклама:

Деталі: У Коордштабі додали, що серед звільнених - представники Збройних сил, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту - серед них 70 оборонців Маріуполя.

Усі звільнені – чоловіки, рядові та сержанти.

За даними УП, специфікою нинішнього обміну було те, що росіяни віддали тих бранців, яких вважали за потрібне – українська сторона не впливала на цей процес.

РЕКЛАМА:

Відомо, що вони обороняли на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Довідково: Триденний обмін "1000 на 1000" став 65 від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян.