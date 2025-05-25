Состоялась третья часть обмена "1000 на 1000" - еще более 300 защитников дома

25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции - еще 303 украинских защитника дома.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта".

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Детали: В Коордштабе добавили, что среди уволенных - представители Вооруженных сил, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта - среди них 70 защитников Мариуполя.

Все уволенные - мужчины, рядовые и сержанты.

Известно, что они оборонялись на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

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Справка: Трехдневный обмен "1000 на 1000" стал 65 с начала полномасштабного вторжения.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан.